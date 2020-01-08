В российских аэропортах опять можно курить

С 8 января вступает в силу закон, согласно которому в аэропортах России вновь обустроят комнаты для курения. Однако пока помещения не обустроены, запрет остается в силе.
Воздушным гаваням страны необходимо оборудовать специальные комнаты для курения. Согласно требованиям, в них должна быть вентиляция и непрозрачные стены. Курилки будут работать для тех, кто уже зарегистрирован на рейс, или же тех, кто находится в аэропорте транзитом.
Предполагается, что раньше всего вернуть курилки смогут в международном аэропорте «Внуково», где комнаты для курения так и не убрали после введения соответствующего закона.