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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Россию запретили ввоз цитрусовых из Китая

, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Россию запретили ввоз цитрусовых из Китая
Фотобанк АН

С 6 января запрещено ввозить в Россию любые цитрусовые из Китая. Об этом заявил Россельхознадзор.

Известно, что в поставках фруктов из Китая постоянно выявляются карантинные организмы, По данным, за 11 месяцев 2019 года Китай поставил в нашу страну 240,6 тысячи тонн фруктов, в том числе 151,2 тысячи тонн цитрусовых.

Решение о запрете было принято по итогам телефонных переговоров с Главным таможенным управлением КНР.

Согласно генетическим исследованиям, данный вид фруктов появился около 8 миллионов лет назад на северо-востоке Индии, Мьянме и юго-восточном Китае. 

ЕЧ

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