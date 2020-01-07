В Россию запретили ввоз цитрусовых из Китая

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7 января 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

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С 6 января запрещено ввозить в Россию любые цитрусовые из Китая. Об этом заявил Россельхознадзор.

Известно, что в поставках фруктов из Китая постоянно выявляются карантинные организмы, По данным, за 11 месяцев 2019 года Китай поставил в нашу страну 240,6 тысячи тонн фруктов, в том числе 151,2 тысячи тонн цитрусовых.

Решение о запрете было принято по итогам телефонных переговоров с Главным таможенным управлением КНР.

Согласно генетическим исследованиям, данный вид фруктов появился около 8 миллионов лет назад на северо-востоке Индии, Мьянме и юго-восточном Китае.