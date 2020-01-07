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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с электоратом, фото: Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress.com

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин прокомментировал акцию, в рамках которой накануне депутат, стоя на Красной площади в Москве, раздавал деньги гражданам. 

Видео: Жириновский на Красной площади раздал деньги

Видео: Жириновский на Красной площади раздал деньги "крепостным, холопам и сиротам"

По его словам, Владимир Вольфович всегда готов материально помогать нуждающимся. Он отметил, что СМИ "вырвали из контекста крошечный фрагмент видео", где Владимир Жириновский общается с окружающими "в шутливой манере".

"В этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, но СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности", - сказал Дюпин, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что многие из присутствующих в тот момент у стен московского Кремля, наоборот, благодарили депутата, просили позволить им сделать с ним селфи и пожать ему руку. Некоторые просили Жириновского задержаться там подольше.

АС

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