ОБСЕ поймала ВСУ на запрещенном вооружении на передовой

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7 января 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: отчеты миссии ОБСЕ

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Украинские военные попались на нарушении Минских договоренностей. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нахождение тяжелой артиллерии на передовой на украинской стороне. Штаб ВСУ попытался оправдаться, но у него это не получилось.

Киев попался на нарушении минских договоренностей дважды. 4 января наблюдатели ОБСЕ заметили, как украинские военные в окрестностях населенного пункта Пищевик буксируют гаубицу «Жаба» калибром 122 мм. Кроме того, были обнаружены зенитно-ракетные комплексы «Оса». Украинская сторона разместила их что в Донецкой, что в Луганской областях.

Еще через день международные наблюдатели заметили транспортировку 11 буксируемых гаубиц калибром 152 миллиметра, 12 самоходных гаубиц калибром 122 мм и противотанковую пушку калибром 100 мм.

Мониторинговая комиссия проверила места дислокации отведенной украинской стороной тяжелой артиллерии. Там должны были находиться 69 гаубиц, 2 противотанковые пушки. Всего этого обнаружено не было.

Вся упомянутая артиллерия относится к категории запрещенной Минскими соглашениями. Ее калибр превышает допустимый. Нарушения были зафиксированы в отчетах.

«Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет», — заявило командование ВСУ.

Судя по всему, это заявление предполагалось, что опровергает упомянутые нарушения. Однако даже, если не вступать в спор с украинскими военными и проигнорировать их придумку про то, что ракеты не считаются, нахождение гаубиц и пушек в зоне боевых действия, точно является нарушением. Как у них получился вывод, что «обнародование подобной информации противоречит принципам нейтральности представителей ОБСЕ», одному Богу известно.