В Петербурге награждена школьница, которая спасла провалившихся под лед детей

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7 января 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Школьнице Елизавете Шестовой вручили почетный знак Всероссийского общества спасания на водах за спасение провалившихся под лед на Дудергофском канале двоих детей. Об этом рассказал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев.

Девочка первой заметила и пришла на помощь двум мальчикам 9 и 11 лет, оказавшимся в воде. Она подбежала, подала им руку, стала звать на помощь. После этого начали собираться прохожие и помогли всем выбраться из воды

Лиза приехала в Петербург в гости из Вышнего Волочка.