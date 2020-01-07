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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Роспатенте перечислили самые интересные изобретения 2019 года

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспатенте перечислили самые интересные изобретения 2019 года
фото: pixabay.com

В пресс-центре Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) журналистам рассказали о самых интересных и полезных патентах на изобретения ушедшего 2019-го года.

В их число вошли средство от опаснейшего нашумевшего вируса Эбола (первое место списка), система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы.

В пятерку самых интересных изобретений попало также средство для удаления из крови белковых комплексов, вызывающих атеросклероз, комплекс оказания экспресс помощи сердечникам и штамм для очистки водоемов от нефтепродуктов.

Также в список попали катализатор для получения моторного топлива из растительного сырья, которое можно использовать регионах с низким температурным режимом, и алгоритм, позволяющий определить оптимальное место установки банкомата.

АС

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