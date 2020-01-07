Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Помолодевшая Пугачева или фотошоп? Рождественское фото звездной четы взбудоражило поклонников

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Помолодевшая Пугачева или фотошоп? Рождественское фото звездной четы взбудоражило поклонников

Алла Пугачева скоро сравняется по возрасту с молодым супругом, считают пользователи Сети. Но скорее всего только на фотографии и то с помощью всевозможных фильтров и фотошопа.

Новое фото звездной пары заставило поклонников гадать, как же так удается Примадонне в ее 70 выглядеть стильно и молодо. «Традиционный рождественский ужин у друзей», - подписал милое фото максим Галкин и подписчику тут же рассыпались в комплиментах его супруге.

«Алла как девочка. Максим выглядит даже постарше», «Борисовна, конечно, стильная, но Макс все же зря ее так сильно фотошопит, понятно же, что в 70 на 20 выглядеть невозможно», «А руки замазать забыл? Возраст женщины выдают руки», - комментируют снимок фолловеры.

БИ

//картина дня

Политика

США могут потерять влияние на Ближнем Востоке

США могут потерять влияние на Ближнем Востоке

Смерть генерала Касема Сулеймани сегодня уже кажется нанесла больший урон для военно-политической стратегии США на Ближнем Востоке, чем для Ирана. События развиваются далеко не так, как могли прогнозировать американцы.

Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Bild. Перевод статьи на украинский язык опубликован на сайте посольства Украины…

Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Настоящую бурю эмоций и шквал комментариев в Сети вызвала фотография школьника с набитой на руке татуировкой Гитлера. Особо горячие головы стразу пообещали найти…

//новости ан

//новости ан

В Омске в детском новогоднем подарке обнаружили конфеты с Путиным. Об этом в соцсетях рассказала местная жительница, добавив, что теперь президента может съесть любой…

//новости ан

Имя самой дорогой эскортницы постсоветского пространства - Яна Орфеева. Скандальный канал «Рынок шкур» называет ее украинской моделью и сообщает что она дольше всех…

//новости ан

Отец бросавшего деньги блогера не стал осуждать акцию сына. Помощник представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев рассказал, что 200 тысяч рублей…

Неизвестные выставили на продажу наградные листы, ордена и личные документы советского актера Михаила ПУГОВКИНА, прожившего часть своей жизни в Ялте.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео рассказал о своих планах восстановить мир на Донбассе…