Помолодевшая Пугачева или фотошоп? Рождественское фото звездной четы взбудоражило поклонников

Алла Пугачева скоро сравняется по возрасту с молодым супругом, считают пользователи Сети. Но скорее всего только на фотографии и то с помощью всевозможных фильтров и фотошопа.
Новое фото звездной пары заставило поклонников гадать, как же так удается Примадонне в ее 70 выглядеть стильно и молодо. «Традиционный рождественский ужин у друзей», - подписал милое фото максим Галкин и подписчику тут же рассыпались в комплиментах его супруге.
«Алла как девочка. Максим выглядит даже постарше», «Борисовна, конечно, стильная, но Макс все же зря ее так сильно фотошопит, понятно же, что в 70 на 20 выглядеть невозможно», «А руки замазать забыл? Возраст женщины выдают руки», - комментируют снимок фолловеры.