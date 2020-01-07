Помолодевшая Пугачева или фотошоп? Рождественское фото звездной четы взбудоражило поклонников

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7 января 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева скоро сравняется по возрасту с молодым супругом, считают пользователи Сети. Но скорее всего только на фотографии и то с помощью всевозможных фильтров и фотошопа.

Новое фото звездной пары заставило поклонников гадать, как же так удается Примадонне в ее 70 выглядеть стильно и молодо. «Традиционный рождественский ужин у друзей», - подписал милое фото максим Галкин и подписчику тут же рассыпались в комплиментах его супруге.

«Алла как девочка. Максим выглядит даже постарше», «Борисовна, конечно, стильная, но Макс все же зря ее так сильно фотошопит, понятно же, что в 70 на 20 выглядеть невозможно», «А руки замазать забыл? Возраст женщины выдают руки», - комментируют снимок фолловеры.