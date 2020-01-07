Эстония: фонтан добрых пожеланий

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7 января 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фонтан добрых пожеланий, фото автора

В Таллине есть уникальный фонтан, который работает только в начале января. Фонтан добрых пожеланий.

Садовники парка Кадриорг открыли в саду Канути в Таллине фонтан добрых пожеланий, который состоит из сотен световых трубок. Такой фонтан единственный в странах Прибалтики.

Сотни людей собираются у фонтана, чтобы пожелать себе и своим близким счастья. Эстонцы уверенны, что в первую новогоднюю неделю желания и мечты должны осуществляться.

Световая инсталляция, действительно, создает праздничное настроение и вселяет надежду. Как считают местные жители, фонтан добрых пожеланий прокладывает путь от зимы к весне. И, конечно, вселяет надежду на счастливую жизнь.