Эстония: фонтан добрых пожеланий

В Таллине есть уникальный фонтан, который работает только в начале января. Фонтан добрых пожеланий.
Садовники парка Кадриорг открыли в саду Канути в Таллине фонтан добрых пожеланий, который состоит из сотен световых трубок. Такой фонтан единственный в странах Прибалтики.
Сотни людей собираются у фонтана, чтобы пожелать себе и своим близким счастья. Эстонцы уверенны, что в первую новогоднюю неделю желания и мечты должны осуществляться.
Световая инсталляция, действительно, создает праздничное настроение и вселяет надежду. Как считают местные жители, фонтан добрых пожеланий прокладывает путь от зимы к весне. И, конечно, вселяет надежду на счастливую жизнь.