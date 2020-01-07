Православные Латвии отмечают Рождество Христово

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7 января 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Рождество Христово отмечают православные всего мира. Его сегодня празднуют церкви, которые живут по юлианскому календарю: русская, грузинская, иерусалимская, афонские монастыри в Греции.

Традиций на Рождество много. И все они уникальны, потому что создают атмосферу праздника и чуда. 7 января у каждого православного украшен дом, семьи собираются все вместе, чтобы встретить рождение Иисуса. Обычно, люди здороваются друг с другом словами: «Христос родился! Славим его!»

Как отмечает Латвия Рождество Христово?

В Латвии православное Рождество – рабочий день. Неоднократно была подана заявка в Сейм Латвии, чтобы данный светлый день стал выходным, но, увы, депутаты посчитали православное Рождество – не столь серьезным праздником. Но для людей верующих 7 января – день света, тепла и радости. В православных храмах Латвии проходят рождественские службы.

С напутственным словом к православным обратился митрополит Рижский и всея Латвии, предстоятель Латвийской православной церкви Александр.

«Устраивая свою личную и семейную жизнь по заповедям Христовым, давая детям светское образование, заботясь о физическом и духовном здоровье, следует их воспитывать и воцерковлять. Показывая пример добродетельной и молитвенной жизни, в сердце ребенка необходимо заложить навыки сострадания, милосердия и терпения. Тогда это будет не отвлеченным знанием, а практическим – хорошим фундаментом, на котором ребенок сможет самостоятельно строить свою жизнь. Облечемся в дела света и последуем Христу неся веру, мир, любовь, радость и надежду. Да благословит Господь нашу страну Латвийскую, народ и каждого из нас. Всю врученную мне Господом вселатвийскую паству сердечно поздравляю с Новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова».

Не забыл и о православных Латвии президент Эгилс Левитс. Свое поздравление президент страны опубликовал в социальных сетях.

«Рождество Христово – время полное покоя, светлых надежд, любви, прощения и веры. Желаю семье православной церкви Латвии дружного и благословенного Рождества и активной деятельности в 2020 году!»