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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Андрей Караулов: "Жизнь на Земле обречена". Но это не точно

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Караулов:
Андрей Караулов, фото: Анатолий Ломохов/globallookpress.com

Известный российский журналист и телеведущий Андрей Караулов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором задался вопросом: что будет с планетой, если Южный полюс станет Северным? 

"Что ж такое происходит?", - Караулов о российском Минздраве и Сеуле

По его словам, на текущий момент многие геофизики, ученые с мировыми именами, видят все признаки надвигающейся на человечество глобальной катастрофы. В данном случае речь идет об инверсии магнитного поля Земли.

Караулов отметил, что магнитные полюса планеты уже заметно двигаются. Прежняя скорость - 15 км в год, нынешняя - более 50. Южный полюс покинул Антарктиду и выходит в Индийский океан. Северный - стал ближе к России.

"Этот процесс грозит тем, что напряженность геомагнитного поля снизится в 10 раз. Земля может потерять свой природный барьер, сдерживающий солнечную радиацию. Без такой защиты жизнь на Земле обречена", - подчеркнул он.

Журналист пояснил, что магнитное поле Голубой планеты уже ослабло на 13,8%. В настоящее время точных данных о переполюсовке ни у кого не имеется, однако то, о чем говорят геофизики, "действительно настораживает".

АС

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