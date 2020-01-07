"Если это не провокация, то мы его найдем", в Сети обсуждают фотографию школьника, который набил на руке татуировку Гитлера

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7 января 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Настоящую бурю эмоций и шквал комментариев в Сети вызвала фотография школьника с набитой на руке татуировкой Гитлера. Особо горячие головы стразу пообещали найти подростка и научить его уму разуму.

Но некоторые все же сомневаются и считают, что это фейк и провокация. Нашлись и те, кто посчитал, что это личное дело каждого, чье лицо носить на себе - кто-то Пугачеву малюет, а кто-то фюрера. И совершенно не понятно, можно ли считать рисунок на своем теле - пропагандой фашизма.

«Вот интересно, а как закон трактует такую татуху – как пропаганду или нет?», «А если бы он набил тату Ленина или Сталина, эти же люди которые хотят его убить, сказали бы какой он молодец», «Без инета только его родные знали, что он идиот, а теперь все!», - комментируют фотографию в Сети.