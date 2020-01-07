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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Шведская бодибилдерша и модель с нереально длинными ногами обзавелась армией русских поклонников

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Шведская бодибилдерша и модель с нереально длинными ногами обзавелась армией русских поклонников
Фото: cоцсети

Бодибилдерша и модель из Швеции Ия Остергрен прославилась в Instagram благодаря своим длинным ногам. И пусть длина ее ног не самая впечатляющая – всего 108 см, но при росте 178 они смотрятся, как говорится, «прямо от ушей».

Плюс ко всему постоянная съемка снизу, что еще увеличивает длину ног и откровенные фото из зала и на улице – вот и секрет популярности. Особенно стараются русскоязычная армия подписчиков, которые оставляют ей множество комментариев и комплиментов.

Модели с чрезвычайно длинными ногами уже не первый раз заставляют ахать мир. Несколько лет назад в США нашли девушку, длина ног которой составляет 124,5 сантиметра. Смотрится это очень необычно, хотя и рост самой модели тоже не сплоховал – ах целых 193 сантиметра. Поэтому выглядит она достаточно пропорционально.

БИ

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