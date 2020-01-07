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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Теперь каждый может съесть президента. Конфеты с портретом Путина обнаружены в детских новогодних подарках

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Теперь каждый может съесть президента. Конфеты с портретом Путина обнаружены в детских новогодних подарках
Фото: cоцсети

В Омске в детском новогоднем подарке обнаружили конфеты с Путиным. Об этом в соцсетях рассказала местная жительница, добавив, что теперь президента может съесть любой желающий, но только не дети.

Все дело в том,  что в  состав лакомства входит водка и перец чили, что в общем-то никак не годится для детских подарков. Кто же додумался сделать Путина сладким?

Оказывается, как пишет паблик Омск  Live, это - компания-производитель «Джи Си - Золотые конфеты». Они уверяют, что  в трюфелях «Президент» отразили «определяющие черты главы государства: самообладание, спокойствие и харизматичность выражены тёплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие – в раскрывающейся остроте перца чили».

БИ

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