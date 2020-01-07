«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что бросал в толпу деньги

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7 января 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Отец бросавшего деньги волгоградцам блогера не стал осуждать акцию сына. Помощник представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев рассказал, что 200 тысяч рублей, который парень разбросал в толпу – копейки.

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«Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год. Он кого-то оскорбил? Унизил? А эти копейки, блин, 200 тысяч отдали. Что плохого, я не вижу?», - цитируют его журналисты.

Сам виновник скандала - Альфредо Аудитори или по паспорту Мухаммед Носаев объяснил сайту V1.RU, что задумывал «красивую» акцию. «Захотелось сделать подарок своей аудитории. Я посчитал нормальным разбросать деньги, я часто на своей странице их разыгрываю. Подумал, что, если сделаю это лично, будет выглядеть красиво. Но меня очень сильно удивили некоторые картины. Когда я сказал, что локация меняется, люди просто толпой побежали», - оправдался блогер.

Напомним, во время акции произошла давка и несколько человек пострадали, а пользователи Сети посчитали, что произошедшее оскорбляет человеческое достоинство.