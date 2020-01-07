"Сама видела, как она деньги мешками таскала", назван гонорар самой дорогой эскортницы постсоветского пространства

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7 января 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Имя самой дорогой эскортницы на постсоветском пространстве Яна Орфеева. Скандально известный telegram-канал «Рынок шкур» называет ее украинской моделью и сообщает что она дольше всех прожила в Саудовской Аравии в знаменитых покоях наследного принца.

Около двух лет Яна Орфеева (на самом деле Васильева) была украшением гарема, хотя такое «профессиональное долгожительство» объясняется больше не интересом к ней наследника престола, а скорее его друга-мультимиллиардера по имени Женерал. «Все девочки, кто там был в этот период, ее знают. У нее ставка там была 5 тысяч долларов в день + подарки. Этот ее мужик души в ней не чаял. Влюбился в наивную, добрую девочку, которой она была раньше, ну или притворялась. Говорила ему, что любит и вертела им», - рассказывает источник на сайте с говорящим названием dostoinstva.net.

За секс богатый любовник, как утверждает информатор, дарил ей огромные суммы денег — от 50 до 150 тысяч долларов. «Сама видела, как она их при мне мешками притаскивала. В итоге, как говорили девочки, которые там были, когда она улетала, она вывезла больше 4 миллионов долларов наличкой», - делится с каналом информатор.

На эти деньги она приобрела пентхаус и большое количество недвижимости, в том числе в Киеве и Москве. Сейчас она в качестве гостьи иногда приезжает к принцу. А вот его друг, осыпавший девушку подарками, вроде бы, уже умер.