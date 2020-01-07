Синоптики: в конце новогодних праздников ожидается похолодание и снег

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7 января 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, как погода ожидает москвичей в конце новогодних праздников. По её словам, на протяжении текущей недели будет меняться "интенсивность осадков".

В России ожидается аномально теплая погода

"Практически всю неделю погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон, он будет очень глубоким и будет перемещаться по северу европейской России", - пояснила синоптик, отметив, что снег будет идти от "слабого до небольшого".

Позднякова сообщила, что температура днем будет около нуля, ночью - от -1 до - 3 градусов.

"Исключением станет только ночь с 11 на 12 января. Один из центров поведёт себя как ныряющий циклон … Именно с этим процессом мы ожидаем чуть большее количество снега. Это может быть 2—3 см снега", - подчеркнула она.

При этом начнет поступать более холодный воздух, но не морозный. Температура в ночные часы может понизиться до -7 градусов, а днем ожидается слабоотрицательная.