Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в конце прошлой недели, что газопровод "Северный поток-2" будет завершен в течение нескольких месяцев, и санкции США, наложенные на проект в декабре прошлого года, не будут "катастрофическими".
По его словам, новая российская газовая транзитная сделка с Украиной также смягчит влияние на поставки российского газа.
Ранее крупный подрядчик приостановил работы над проектом "Северный поток-2" , который возглавляет Газпром, из-за санкций США, введенных президентом США Дональдом Трампом.
Консорциум по проекту заявил, что около 160 км (100 миль) газопровода, по которому будет поставляться российский газ в Германию и другие европейские страны, еще предстоит проложить.
Соединенные Штаты говорят, что трубопровод, который пройдет вдоль дна Балтийского моря, сделает Европу слишком зависимой от российского газа. Россия заявляет, что Вашингтон использует санкции в качестве экономического оружия для увеличения продаж сжиженного газа США в Европу.