//Общество 13+

7 января 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в конце прошлой недели, что газопровод "Северный поток-2" будет завершен в течение нескольких месяцев, и санкции США, наложенные на проект в декабре прошлого года, не будут "катастрофическими".

По его словам, новая российская газовая транзитная сделка с Украиной также смягчит влияние на поставки российского газа.

Ранее крупный подрядчик приостановил работы над проектом "Северный поток-2" , который возглавляет Газпром, из-за санкций США, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Консорциум по проекту заявил, что около 160 км (100 миль) газопровода, по которому будет поставляться российский газ в Германию и другие европейские страны, еще предстоит проложить.

Соединенные Штаты говорят, что трубопровод, который пройдет вдоль дна Балтийского моря, сделает Европу слишком зависимой от российского газа. Россия заявляет, что Вашингтон использует санкции в качестве экономического оружия для увеличения продаж сжиженного газа США в Европу.