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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Одной из причиной аварии стал сильный туман", Более 20 машин столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На одном из участков трассы Пермь-Екатеринбург произошло массовое ДТП. Более 20 машин столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, пострадали два человека, один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.

В ГУ МВД региона рассказали, что авария произошла сегодня около 12 часов по местному времни на 17 км автодороги Пермь – Екатеринбург. По информации полиции, «механические повреждения получило 21 транспортное средство». 

"Одной из причиной аварии стал сильный туман. На месте аварий работают сотрудники ГИБДД", - сообщили спасатели.

В пресс-службе Министерства территориальной безопасности добавили, что в данный момент организован объезд аварийного участка

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