Брат на брата. Стали известны причины убийства чиновника

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7 января 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Начальника одного из отделов "Роскосмоса" Сергея Хайкина и его брата Ивана нашли мёртвыми. Тела обнаружила их мама в Щёлковском районе Московской области, в посёлке Биокомбинат.

Между братьями произошла перестрелка. Один из них застрелил другого, а затем покончил с собой. Мать Хайкиных обратилась в полицию в районе пяти вечера накануне. На месте происшествия нашли охотничье ружьё "Бекас 12 М" и две гильзы от патронов 12 калибра.

В ходе следствия удалось выяснить, что братья не поделили собственность. Дележка семейной квартиры в Щелковском районе привела к ссоре, а затем к смерти обоих мужчин, пишет канал «Маsh».