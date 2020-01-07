Пожар в тепличном комплексе Подмосковья. По последним данным в огне погибли восемь человек

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7 января 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье во время пожара в тепличном комплексе заживо сгорели восемь человек. Всё случилось сегодня утром в деревне Нестерово Раменского района.

На территории комплекса были бытовки — в них находились люди. При тушении пожара обнаружили сначала четырёх погибших, а к 11 часам были найдены еще двое. Большинство из погибших - гастарбайтеры и их личности пока не установлены. Ещё один пострадавший доставлен в больницу.

По последнем данным, колиство погибших увеличилось до восьми человек. Общая площадь возгорания составила 240 квадратов. Пожар потушили, причины случившегося выясняют следователи, сообщает канал "Mash".