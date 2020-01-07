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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Патриарх Кирилл предложил россиянам дарить Евангелия друг другу на праздники

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Патриарх Кирилл предложил россиянам дарить Евангелия друг другу на праздники
фото: Патриарх Кирилл, MFA Russia, globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым и пожелал, чтобы в наступившем году Евангелия стал обязательной для прочтения книгой и даже предложил дарить его близким. 

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"Пусть в наступившем новом году чтение Евангелия станет обязательной частью нашей духовной и интеллектуальной жизни", - отметил священнослужитель.

При этом патриарх посоветовал верующим не забывать его читать. По его словам, данная книга помогает преодолеть "отчужденность и одиночество", а также позволяет найти ответы на "важные вопросы". Он отметил, что сила Евангелия совсем не уменьшилась про прошествии многих лет.

БА

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