Рождество Христово: торжественный день для всех христиан

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7 января 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

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Сегодня, 7 января, православные во всем мире отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество Христово.

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился во время правления императора Августа в иудейском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа и Марии. Во время рождения Иисуса над пещерой взошла Вифлеемская звезда, которая указала об этом событии трем волхвам. Первыми пришли поклониться Иисусу пастухи, которым об этом событии возвестил ангел. Волхвы же преподнесли Христу дары – золото, ладан и смирну. Согласно учению церкви, рождение Спасителя открыло возможность для вечной жизни и спасения души.

Как же отмечают Рождество православные Прибалтики?

Например, Рождество в Эстонии принято отмечать дважды: по юлианскому календарю, что в конце декабря и по григорианскому – 7 января. В Эстонии проживают две равнозначные христианские общины, но государство признает лишь католическое Рождество. И это выражается в выходных днях.

Совсем иначе жители Эстонии отмечают православное Рождество. 7 января – официальный рабочий день. Но Рождество Христово настолько популярно в Эстонии, что по всей стране, в православных храмах проходят праздничные службы. Конечно, главная рождественская служба проходит в Таллине, в кафедральном соборе Александра Невского. Празднование Рождества начинается с крестного хода. А после начинается праздничная служба.

Ко всем православным, по случаю праздника, всегда обращается с напутственным словом Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений. И данное Рождество не исключение.

«Приближается праздник Рождества Христово. Это праздник, если говорить светским языком, планетарного масштаба. Коренным образом праздник изменил ход человеческой истории. А посему и каждый из нас должен измениться. К этому призывает нас Господь. Он приходит в этот мир, чтобы показать нам правильный путь к спасению. Правильный путь к изменению своей души. Чтобы оставить путь греховный и встать на путь святости. Конечно, путь святости – высокий путь! Им шли святые. И мы должны, подражая им, идти к святости и приближаться к Богу. И праздник Рождества Христова подталкивает нас к тому, чтобы мы задумались о своей душе. Хочу всех поздравить с праздником и пожелать, чтобы дни Рождества Христово были наполнены радостью о Господе. С праздником!»

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений

С Рождеством, православные!

Продолжение следует….