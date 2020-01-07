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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Популярные в сети новогодние мемы и шутки про крысу - символ 2020

, 09:50 [ «Аргументы Недели», ]

Популярные в сети новогодние мемы и шутки про крысу - символ 2020
Фото: соцсети

К Новому году в зоомагазинах раскупили всех крыс. В год Крысы на них ажиотажный спрос! Продавцы с ужасом ждут 2021 года - Быка. «Аргументы недели» подобрали самые смешные новогодние мемы и шутки, связанные с крысой - символом 2020.

 

 

 

«А у меня в подъезде крысы развелись… Хотя я с самого начала не верила в их отношения!»

 

 

 

«Чтобы избавиться от крыс, Максим переоделся матросом и, ходя по квартире, кричал: "Мы тонем! Спасайся, кто может!"»

 

 

 

« — Крыса — символ нового года.
   — А по-моему, крыса — символ каждого года»

 

«Крыса — капитану корабля:
— Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто учения!»

 

 

 

 

«Разговаривают два компьютерщика:

— Ты знаешь, что следующий год будет годом мыши?

— А когда будет год клавиатуры?»

 

 

«Сотрудники столовой жалуются на крыс и мышей на кухне. Я хочу нанять новых сотрудников».

 

 

 

 

Также нам удалось найти невероятно милые фотографии домашних питомцев. А что? Чем вам не питомцы? 

 

 

Многие пользователи Сети активно делятся своими изящными поделками с символом Нового года: 

 

 

Пусть все крысы в вашем Новом году будут только желанными и приносящими удачу!

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