Популярные в сети новогодние мемы и шутки про крысу - символ 2020

К Новому году в зоомагазинах раскупили всех крыс. В год Крысы на них ажиотажный спрос! Продавцы с ужасом ждут 2021 года - Быка. «Аргументы недели» подобрали самые смешные новогодние мемы и шутки, связанные с крысой - символом 2020.
«А у меня в подъезде крысы развелись… Хотя я с самого начала не верила в их отношения!»
«Чтобы избавиться от крыс, Максим переоделся матросом и, ходя по квартире, кричал: "Мы тонем! Спасайся, кто может!"»
« — Крыса — символ нового года.
— А по-моему, крыса — символ каждого года»
«Крыса — капитану корабля:
— Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто учения!»
«Разговаривают два компьютерщика:
— Ты знаешь, что следующий год будет годом мыши?
— А когда будет год клавиатуры?»
«Сотрудники столовой жалуются на крыс и мышей на кухне. Я хочу нанять новых сотрудников».
Также нам удалось найти невероятно милые фотографии домашних питомцев. А что? Чем вам не питомцы?
Многие пользователи Сети активно делятся своими изящными поделками с символом Нового года:
Пусть все крысы в вашем Новом году будут только желанными и приносящими удачу!