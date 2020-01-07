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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В России ожидается аномально теплая погода

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России ожидается аномально теплая погода
фото: pixabay.com

И.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной погоде на всей территории страны. По его словам, россиян ожидает резкое повышение температуры воздуха.

Синоптик отметил, что в европейской части страны температура будет выше нормы на шесть-восемь градусов. Вильфанд пояснил, что это связано с атлантическим воздухом, который второй раз за зиму проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.

"На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики … Но оттепели на азиатской территории нигде не будет", - добавил он.

В Москве температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла. При этом наибольшая аномалия наблюдается в Красноярском крае и Якутии. Там температура от - 20 до - 15 градусов.

БА

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