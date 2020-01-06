"Что ж такое происходит?", - Караулов о российском Минздраве и Сеуле

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов крайне огорчен нынешним состоянием российской медицины и работой Минздрава России в частности. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.
Караулов поведал историю о своем товарище, одном из руководителей Минздрава РФ, которому случилось заболеть. По словам журналиста, верный диагноз приятелю долго пытались поставить в лучших российских клиниках.
Однако затем телеведущий по совету своей экс-супруги отправил чиновника в Сеул, где, по его словам, в настоящий момент предоставляются "самые передовые медицинские услуги, и, кстати, одни из самых дешевых".
"Товарищ вернулся убитый. Все диагнозы (все до одного!), поставленные в лучших клиниках России... Ему - одному из высших медицинских начальников - оказались полнейшей ерундой. Полнейшей!", - рассказал Караулов.
Однако, он отметил, что больше всего чиновника потрясло даже не это, а тот факт, что в Сеуле (как и в Сингапуре) каждые четыре года все медицинское оборудование полностью меняется на технику нового поколения.
"Как это ни горько, как это ни больно, но мы навсегда отстали от них. Навсегда...", - заключил Караулов.