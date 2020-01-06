"Что ж такое происходит?", - Караулов о российском Минздраве и Сеуле

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6 января 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Караулов, фото: Анатолий Ломохов/globallookpress.com

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов крайне огорчен нынешним состоянием российской медицины и работой Минздрава России в частности. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook. Андрей Караулов: "Выгодное дело - мусор"

Караулов поведал историю о своем товарище, одном из руководителей Минздрава РФ, которому случилось заболеть. По словам журналиста, верный диагноз приятелю долго пытались поставить в лучших российских клиниках.

Однако затем телеведущий по совету своей экс-супруги отправил чиновника в Сеул, где, по его словам, в настоящий момент предоставляются "самые передовые медицинские услуги, и, кстати, одни из самых дешевых".

"Товарищ вернулся убитый. Все диагнозы (все до одного!), поставленные в лучших клиниках России... Ему - одному из высших медицинских начальников - оказались полнейшей ерундой. Полнейшей!", - рассказал Караулов.

Однако, он отметил, что больше всего чиновника потрясло даже не это, а тот факт, что в Сеуле (как и в Сингапуре) каждые четыре года все медицинское оборудование полностью меняется на технику нового поколения.

"Как это ни горько, как это ни больно, но мы навсегда отстали от них. Навсегда...", - заключил Караулов.