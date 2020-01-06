Калечащий Инстаграм

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6 января 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели», Ирина РОЩИНА ]

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Наступила эпоха Интернета, в которой живут и резвятся миллениалы, «иксы», «игреки» - все возможные поколения. Работа в сети становится популярнее и прогрессивнее, например, в Инстаграм. На этой платформе можно найти простых обывателей, врачей, бренды и даже священников. К сожалению, такая деятельность не всегда соответствует правовому полю: отсутствие лицензии на продажу, несертифицированные продукты, хамство со стороны представителей интернет-услуг. Ведь здесь отсутствуют понятия налогообложения, кодекса чести и достоинства, только подписчики, лайко- и комментооборот, реклама и выгода от потребителя. «Аргументы недели» рассмотрели самые спорные направления Инстаграм-деятельности.

Косметическая продукция: нанеси и излечи

Рынок косметики всегда пользовался интересом и спросом, но производство таких продуктов занимает много времени, это дорогостоящее и трудное дело, требующее строгого соответствия стандартам качества, производства, технологов, сертификации и прочего. К сожалению, на нем мало брендов, которые соблюдают правила создания и реализации своего продукта. Намного легче «приготовить» товар из вторсырья в антисанитарных условиях, считай, что на коленках дома, и создать красочную страницу в Инстаграм. Буквально летом «вскрылась» незаконная деятельность бренда, до сих пор действующего и продающего косметику. Не будем озвучивать имена владельцев, параллельно делая им рекламу, но люди создают и выпускают в свет товар, не соответствующий нормам косметической продукции, в нем присутствует антибиотик тетрациклин, а это означает, что он вовсе не косметический, а фармацевтический препарат, для приобретения которого понадобится разрешение врача. Также косметика вызывает проблемы с кожей: шелушение, подкожные прыщи и ожоги. Стоит ли говорить о халатности и чистом желании наживаться засчет потребителя?

Освятил и окропил Инстаграм

Да-да, и таких персонажей можно встретить на просторах Интернета. Священник-блоггер, который расскажет вам о духовности мира сего, предложит исповедоваться в режиме онлайн, а тажке вы сможете задать ему вопросы. Двадцать первый век все же. Конечно, в наше время можно верить и онлайн, но разумно ли это на подобных площадках? Стоит понимать, что сын Бога еще и полноценный владелец инстаграм-ИП: делает рекламу, продвигает свой профиль и владеет пиар-аккаунтом. Все, как пророчит кодекс заветной платформы. Думаете ли вы, что это то, чем должен заниматься верослужитель? Назревают вопросы. Откуда деньги на продвижение, ведь Инстаграм - совсем не дешевая площадка для раскрутки? Является ли подобный путь истинным и можно ли его так легко продвигать? Выясняется, что в Инстаграм можно продавать абсолютно все: онлайн консультации, отпевание и даже свечи за здравие.

Волшебная электронная бумага: налетай и покупай

Пожалуй, самый безобидный вид деятельности на поле Инстаграм. Сейчас каждый уважающий себя блогер пишет свой уникальный гайд, книгу или чек-лист. Ведь у него есть целый багаж знаний и опыта, почему бы не поделиться им со своими фолловерами за дорого? К сожалению, редко можно найти что-то действительно стоящее среди подобного инфомусора. По большей части вся эта писанина уже кем-то выпущена в свет. Нередко встречаются до боли знакомые факты, выдержки из книг или хуже – грамматические ошибки и обычная банальщина по типу «чтобы стать миллионером, нужно рано вставать и расписывать свой день». Наверное, смысл во фразе и есть, но не за одну тысячу рублей, которые вы отправите творцу электронной рукописи. Возможно, что ранний подъем и поможет увеличить объем кошелька, но точно ли ваш, а не блоггера? Плагиат же показывает не просто неуважение по отношению к своим читателям, а нарушение закона о защите авторских прав. Удивительно, что в своем большинстве, создатели гайдов сообщают в своем «реферате», что все права защищены, копирование материалов без ссылки на источник запрещено. То есть, они знают, что нельзя копировать авторский материал, но их это, видимо, не касается. Интересно, а как они защищают права на тот текст, который скопировали? Честно. Справедливо. Достойно.

Волшебный врач – убийство без смерти

Если забить в поисковой строке Инстаграм «врач-косметолог», то выскочит уйма страниц с разным количеством публикаций, подписчиков, различным уровнем репутации и сертификатов. Представьте ситуацию – вам предлагают поучаствовать в какой-нибудь косметологической процедуре бесплатно или с частичной оплатой – например, за расходные материалы - в качестве модели. Инъекции, пилинги, чистки лица, лазерная шлифовка или эпиляция всего тела. Заманчиво, не правда ли? Продолжаем рассматривать ситуацию, опять же, не озвучивая имена. Образная Маша приходит в такой салон, от которого поступило столь выгодное предложение, приходит с благими намерениями и целью получить бюджетную и качественную процедуру. Итог – абсцесс с двух сторон носогубной складки и койко-место в хирургическом отделении. Результат, как говорится, на лицо. Никто из персонала клиники, в которой проводили инъекции, не оказал клиенту первую помощь. Да, наша Маша решила довериться врачу, выбрала клинику и не спросила о дипломе и квалификации косметолога. Но разве может быть такой страх к людям этой специальности? Почему мы должны ходить в больницу с вопросом: «А точно вылечат и не изуродуют?». Что-то подсказывает, что так быть не должно. К огромному сожалению, эта история – не выдумка, а ее герой – не вымышленный персонаж. Никто не застрахован от подобного, но можно снизить риск попадания к такому псевдоврачу. Перед тем как выбрать клинику, посмотрите реальные отзывы клиентов и работы косметолога. Спросите дипломы и сертификаты у вашего врача, на это вы имеете полное право. Настоящий специалист, живущий с клятвой Гиппократа в сердце, никогда не скажет вам: «Нет», «Вы во мне сомневаетесь?», - или что-то подобное, он с гордостью даст все свои документы, не зря же он столько времени даровал своему обучению. Обратите внимание на соблюдение санитарных норм в клинике: банальные бахилы и спецодежда на персонале, запах в помещении и его чистота. Эти действия помогут вам минимизировать риск попадания к плохому специалисту, а наша история говорит о том, что компания и врачи должны нести полную ответственность за свои действия, ведь если они проводят процедуры, то должны брать ответственность за последствия и оказывать экстренную помощь в случае своих же ошибок. Встает вопрос, а как такие специалисты могут работать, в каком правовом поле они функционируют и где закон? Непонятно.

Все эти истории не говорят о том, что в Интернете, а в нашем случае, в Инстаграм, нельзя покупать товары или пользоваться услугами. Мы никого не осуждаем и не призываем поставить жирный крест на репутации инста-продуктов. Но перед покупкой какой-то продукции или получением той или иной услуги стоит убедиться в том, что она стоит своих денег и вашего здоровья.