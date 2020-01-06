Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Сироты, крепостные, холопы". Сын чеченского чиновника кидал в толпу деньги и требовал признания в любви

, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Сын Тамерлана Носаева, заместителя представителя главы Чечни в Волгоградской области, который по совместительству является блогером, бросал в толпу деньги и потребовал признаться ему в любви.

200 тысяч, которые молодой человек выбросил ради своей забавы спровоцировали давку, в результате которой несколько человек пострадали. Но главное, ради чего все  это  затеяно,  -  видео, которое  было успешно снято и  выложено в Сеть.

А затем блогер прочел всем лекцию о том, что каждый может зарабатывать такие деньги относиться к ним как к мусору и раскидывать везде. «Вы и сами можете столько зарабатывать денег и швырять их на улице. Когда я полтора года назад был в Волгограде, то просил маму скинуть 50 рублей на сэндвич. А теперь скажите, что любите меня!» — радостно сказал Мухаммед Носаев.

Видимо, подобные акции в России становятся традицией. Напомним, 5 января в Москве деньги на Красной площади раздавал лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры. Вот такая забава нынче в моде у властьимущих и богатых.

БИ

//картина дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о том, что военнослужащие его страны уже отправляются в Ливию в рамках соглашения с правительством национального согласия (ПНС), контролирующего Триполи.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о том, что военнослужащие его страны уже отправляются в Ливию в рамках…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира. Он считает, что это серьезное достижение.

//новости ан

//новости ан

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ…