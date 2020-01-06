Видео: Жириновский на Красной площади раздал деньги

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6 января 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, фото: globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. Встреча с гражданами транслировалась в сторис Instagram депутата, запись которого опубликована на YouTube.

"Дети, инвалиды... Кто еще? Сироты, крепостные, холопы", - приговаривал лидер либерал-демократов, стоя в центре Москвы и раздавая обступившим его со всех сторон людям n-ное количество билетов Банка России.

Жириновский отметил, что в новогодние праздники самое главное - дарить людям хорошее настроение. Политик с удовольствием фотографировался с публикой на Красной площади и поздравлял всех с Новым годом.

Судя по публикациям Жириновского, это произошло 5 января. В тот день лидер ЛДПР отметил: "Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!".



