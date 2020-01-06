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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Около 4 млн книг выдали библиотеки по единому читательскому билету

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Около 4 млн книг выдали библиотеки по единому читательскому билету

Библиотеки Москвы выдали почти 4 млн книг по единому читательскому билету в 2019 г. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2019 г. горожане получили более 3,8 млн экземпляров книг по единому читательскому билету (ЕЧБ). Наибольшей популярностью у читателей пользовались отечественная художественная литература, а также зарубежная фантастика», - говорится в сообщении.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, к ЕЧБ подключили еще 291 библиотеку.

«Единый билет позволяет брать книги из разных читален, не регистрируясь в каждой из них, как было раньше. Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек. То есть покрытие уже больше 90%», - отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, единый читательский билет оформили более 320 тыс. человек. Всего в библиотеках столичного департамента культуры по нему выдали свыше 4,7 млн изданий.

Перечень библиотек, в которых действует единый читательский билет, опубликован на портале «Библиогород» (http://bibliogorod.ru/librarie).

ГБ

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