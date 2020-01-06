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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

На Украине высмеяли неожиданный визит Зеленского в Оман

, 15:35 [ «Аргументы Недели», , ]

На Украине высмеяли неожиданный визит Зеленского в Оман
мем о встрече Зеленского с министром иностранных дел Омана

Поездка Зеленского в Оман превратилась в повод для насмешек. Офис президента Украины попытался объяснить визит поисками инвестиций. Однако эксперты заявили, что встреча украинского лидера была нелепой. Он встретился там «не пойми с кем».

На официальном фото Зеленский сидит в компании с министром иностранных дел. Снимок подкреплял новость об официальном визите украинского лидера в Оман. С чиновником президент Украины разговаривал об инвестициях.

На самом деле, Оман — это султанат. Международными делами там занимается султан. С ним у Зеленского встречи не было. Министр иностранных дел - чисто техническая должность.

«Кто это такой?» — тут же посыпались комментарии в адрес визави президента Украины: «Кого подсунули Зеленскому?»

Встреча с оманским визирем тут же спровоцировала шквал сатирических карикатур. Самой яркой стала импровизированная афиша, намекающая на советский фильм «Старик Хоттабыч».

Оригинальное фото встречи Зеленского.

 

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