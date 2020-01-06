На Украине высмеяли неожиданный визит Зеленского в Оман

Поездка Зеленского в Оман превратилась в повод для насмешек. Офис президента Украины попытался объяснить визит поисками инвестиций. Однако эксперты заявили, что встреча украинского лидера была нелепой. Он встретился там «не пойми с кем».
На официальном фото Зеленский сидит в компании с министром иностранных дел. Снимок подкреплял новость об официальном визите украинского лидера в Оман. С чиновником президент Украины разговаривал об инвестициях.
На самом деле, Оман — это султанат. Международными делами там занимается султан. С ним у Зеленского встречи не было. Министр иностранных дел - чисто техническая должность.
«Кто это такой?» — тут же посыпались комментарии в адрес визави президента Украины: «Кого подсунули Зеленскому?»
Встреча с оманским визирем тут же спровоцировала шквал сатирических карикатур. Самой яркой стала импровизированная афиша, намекающая на советский фильм «Старик Хоттабыч».
Оригинальное фото встречи Зеленского.