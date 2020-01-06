Мировой профсоюз возмущен новым украинским трудовым кодексом

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6 января 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: заявление Международной конфедерации профсоюзов

фото: pixabay.com

Предлагаемый проект закона о труде лишает работников правовой защиты. Такова была реакция международной конфедерации профсоюзов на проект нового закона о труде, который планируют рассмотреть в Верховной Раде.

Эксперты раскритиковали законопроект официального Киева. Они по пунктам разобрали предложение украинских парламентариев. Уточняется, что принятие закона приведет:

— к легкому увольнению сотрудников в любой момент, по прихоти работодателей;

— к краткосрочным индивидуальным трудовым договорам и контрактам на нулевое рабочее время;

— к сверхурочной работе;

— к отмене некоторых социальных гарантий и снижению уровня защиты матерей с маленькими детьми, что еще больше облегчит их увольнение;

— к возможности перевода работника на другое рабочее место без его согласия;

— к фактической ликвидации независимых профсоюзов.

Заявление опубликовано на сайте Международной конфедерации профсоюзов.