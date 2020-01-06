Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Мировой профсоюз возмущен новым украинским трудовым кодексом

, 15:15 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: заявление Международной конфедерации профсоюзов

Мировой профсоюз возмущен новым украинским трудовым кодексом
фото: pixabay.com

Предлагаемый проект закона о труде лишает работников правовой защиты. Такова была реакция международной конфедерации профсоюзов на проект нового закона о труде, который планируют рассмотреть в Верховной Раде.

Эксперты раскритиковали законопроект официального Киева. Они по пунктам разобрали предложение украинских парламентариев. Уточняется, что принятие закона приведет:

— к легкому увольнению сотрудников в любой момент, по прихоти работодателей;

— к краткосрочным индивидуальным трудовым договорам и контрактам на нулевое рабочее время;

— к сверхурочной работе;

— к отмене некоторых социальных гарантий и снижению уровня защиты матерей с маленькими детьми, что еще больше облегчит их увольнение;

— к возможности перевода работника на другое рабочее место без его согласия;

— к фактической ликвидации независимых профсоюзов.

Заявление опубликовано на сайте Международной конфедерации профсоюзов.

//картина дня

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно отвечать «за базар» не придется…

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира. Он считает, что это серьезное достижение.

//новости ан

//новости ан

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ…

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 5 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая более известна как "Золотой глобус". Названы…

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Она привела несколько доводов, почему не поддерживает идею изменения возраста…