Из Литвы сбежали рабочие специалисты?

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6 января 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

В Литве объявили об усилении кадрового голода. Служба занятости неожиданно в разы увеличила список профессий, по которым иностранцы могут устроиться без дополнительных документов. Об этом говорится на одном из сайтов официального Вильнюса.

Как говорится в тексте, список расширен «из-за профессий, в которых специалистов не хватает в Литовской республике».

«Руководствуясь законопроектом, представляющим иностранцам право работать в Литовской Республике, утверждаю список», — говорится в документе.

Список дефицитных профессий в Литве утверждается раз в полгода. До недавнего времени в нем содержалось лишь 15 профессий. Теперь он расширен до 68.

Судя по документу, в Литве острый голод в следующих специалистах: водитель международных грузовых транспортных перевозок, сварщик, бетонщик, электрик, швея, мясник, плотник, установщик гипсокартонных перегородок, сварщики (все виды), сборщик стальных и металлических конструкций.

Причины кадрового голода не сообщаются. Но скорее всего, свои профессионалы из Литвы сбежали. За рубежом их услуги оплачиваются лучше.