Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Рождеством

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6 января 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РПЦ

патриарх Кирилл, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром в понедельник, 6 января, поздравил верующих РПЦ с Рождеством Христовым. Священнослужитель призвал всех в этот день задуматься о своих поступках.

Патриарх Кирилл отметил, что чудо боговоплощения, которое совершилось более 2 тысяч лет назад, и сейчас наполняет души людей несказанной радостью.

Глава РПЦ также призвал верующих вдуматься не ставят ли они на первое место собственный комфорт и благополучие, не завидуют ли они, боясь, что кто-то будет лучше, талантливее и добрее, не творят ли они зло, пытаясь уязвить других людей или опорочить их.