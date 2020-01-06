В МЧС призывают закатывать рукава во время зажигания свечей на Рождество

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6 января 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

свечи, pixabay.com

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу днем в понедельник, 6 января, призвали граждан соблюдать максимальную осторожность во время зажигания свечей в домашних помещениях на Рождество.

Спасатели призывают при зажигании свечей закатывать рукава, а под свечой держать носовой платок, чтобы горячий воск не капнул на кожу и не вызвал непроизвольного движения, которое способно привести к попаданию огня на одежду. Волосы также рекомендуется убрать.

Свечи следует ставить в несгораемые подставки и размещать их как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов. Ни в коем случае нельзя оставлять зажженные свечи, когда все жители квартиры ложатся спать.