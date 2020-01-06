В Крыму оценили информацию о количестве туристов, посетивших полуостров в 2019 году

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6 января 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Крым, pixabay.com

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в понедельник, 6 января, оценил количество туристов, которые посетили полуостров в прошлом году.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2019 году на территории республики отдохнули 7,43 млн туристов, а это на 9,3 процента выше показателя 2018 года.

Алексей Черняк отметил, что на полуострове, несмотря на санкции Запада, отдохнули граждане 159 стран мира, с пяти континентов. "Так что Крым движется вперед", – подчеркнул политик. Он также уточнил, что запуск железнодорожного сообщения в республику откроет для нее новые большие перспективы.