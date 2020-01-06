Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Крыму оценили информацию о количестве туристов, посетивших полуостров в 2019 году

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Крыму оценили информацию о количестве туристов, посетивших полуостров в 2019 году
Крым, pixabay.com

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в понедельник, 6 января, оценил количество туристов, которые посетили полуостров в прошлом году. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2019 году на территории республики отдохнули 7,43 млн туристов, а это на 9,3 процента выше показателя 2018 года.

Алексей Черняк отметил, что на полуострове, несмотря на санкции Запада, отдохнули граждане 159 стран мира, с пяти континентов. "Так что Крым движется вперед", – подчеркнул политик. Он также уточнил, что запуск железнодорожного сообщения в республику откроет для нее новые большие перспективы.

ЕТ

//картина дня

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно отвечать «за базар» не придется…

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира. Он считает, что это серьезное достижение.

//новости ан

//новости ан

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ…

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 5 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая более известна как "Золотой глобус". Названы…

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Она привела несколько доводов, почему не поддерживает идею изменения возраста…