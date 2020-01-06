В горных районах Камчатки объявлено штурмовое предупреждение

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Связано это с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок на полуострове.
Гидрометцентр сообщает, что регион находится в зоне действия циклона, который принес на полуостров сильный ветер и небольшие осадки. Также наблюдается потепление. На середину ночи 7 января синоптики прогнозируют начало шторма у берегов Камчатки. Высота волн будет достигать до 10 метров.
Сотрудниками МЧС рекомендовано принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
Лавины представляют опасность для людей из-за своей большой массы. Если человек оказывается под толстым слоем снега, то погибает от удушья или шока, полученного после переломов костей.