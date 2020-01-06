В горных районах Камчатки объявлено штурмовое предупреждение

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6 января 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Связано это с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок на полуострове.

Гидрометцентр сообщает, что регион находится в зоне действия циклона, который принес на полуостров сильный ветер и небольшие осадки. Также наблюдается потепление. На середину ночи 7 января синоптики прогнозируют начало шторма у берегов Камчатки. Высота волн будет достигать до 10 метров.

Сотрудниками МЧС рекомендовано принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Лавины представляют опасность для людей из-за своей большой массы. Если человек оказывается под толстым слоем снега, то погибает от удушья или шока, полученного после переломов костей.