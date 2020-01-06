Рубль снизился: связано это с нестабильной внешней конъюнктурой

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6 января 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Interfax.ru

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Доллар США и евро выросли в понедельник утром, рубль же наоборот снизился. Связано это с негативной конъюнктурой мировых рынков капитала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение российской валюты происходит под давлением падающих мировых рынков капитала, которые в свою очередь негативно отреагировали на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Также негативное влияние на мировые рынки оказали опасения возникновения нового вооруженного конфликта после смерти иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада.

Вместе с тем некоторую поддержку оказывают растущие цены на нефть. Одним из ключевых рисков для нефтяного рынка является блокировка Ираном Ормузского пролива, по которому осуществляется экспорт значительной доли нефти, добываемой странами Персидского залива.

На сегодняшнюю минуту курс - 69, 38 рублей за евро.