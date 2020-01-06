Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Рубль снизился: связано это с нестабильной внешней конъюнктурой

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Interfax.ru

Рубль снизился: связано это с нестабильной внешней конъюнктурой
Фотобанк АН

Доллар США и евро выросли в понедельник утром, рубль же наоборот снизился. Связано это с негативной конъюнктурой мировых рынков капитала.  

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение российской валюты происходит под давлением падающих мировых рынков капитала, которые в свою очередь негативно отреагировали на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Также негативное влияние на мировые рынки оказали опасения возникновения нового вооруженного конфликта после смерти иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада.

Вместе с тем некоторую поддержку оказывают растущие цены на нефть. Одним из ключевых рисков для нефтяного рынка является блокировка Ираном Ормузского пролива, по которому осуществляется экспорт значительной доли нефти, добываемой странами Персидского залива.  

На сегодняшнюю минуту курс -  69, 38 рублей за евро.

ЕЧ

//картина дня

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно отвечать «за базар» не придется…

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира. Он считает, что это серьезное достижение.

//новости ан

//новости ан

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ…

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 5 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая более известна как "Золотой глобус". Названы…

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Она привела несколько доводов, почему не поддерживает идею изменения возраста…