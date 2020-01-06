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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Как изменится российский рынок труда в новом десятилетии: специалисты уверены, что мы вступаем в интересный период времени

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Как изменится российский рынок труда в новом десятилетии: специалисты уверены, что мы вступаем в интересный период времени
Фотобанк АН

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ труда.

По сообщениям RT, новое десятилетие потребует от работников готовности к серьёзной переквалификации, непрерывному обучению. Специалистам также необходимо развивать уже приобретенные навыки.

«Залог успеха абсолютно точно заключается в том, чтобы человек учился в течение всей трудовой жизни. Конечно, это в разной степени применимо к разным категориям работников, но в целом касается всех. Конкурентоспособность на рынке труда зависит от того, насколько работник расширяет свою компетенцию, следит за теми изменениями, которые происходят в его профессии, и обучается новому. А для этого нужно соответствовать динамично изменяющимся требованиям современного рынка труда, постоянно актуализировать свои знания и навыки», — отмечают специалисты ВНИИ труда.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов уверен, что мы вступаем в интересный период времени, который можно будет разделить на две части. Первая часть проста: о себе будет давать знать демографическая ситуация. Количество молодых людей, выходящих на рынок труда, будет минимальное. При этом никто не отменял трансформацию самой экономики и изменение требований работодателей.

ЕЧ

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