В Якутске возросло число заболевших корью

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6 января 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Число заболевших корью в Якутске составило 68 человек, из них 16 пациентов лечатся в стационаре, который развернут в здании детского тубдиспансера. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В ходе кампании по иммунизации в городе привито 11 337 человек. Также созданы 30 прививочных бригад.

Известно, что на 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов проходят стационарное лечение. Здание Республиканского детского противотуберкулёзного санатория является резервным для перепрофилирования коек под инфекционный стационар, поэтому принято решение со 2 января задействовать детский санаторий. После урегулирования ситуации, он продолжит работу в полном объеме, дети вернутся на санаторно-курортное лечение.

Корь является высокозаразным инфекционным заболеванием. Возбудителем его является вирус.