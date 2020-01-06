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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Пензе устранили аварию, в результате которой нарушено теплоснабжение почти 150 домов

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Пензе устранили аварию, в результате которой нарушено теплоснабжение почти 150 домов
Фотобанк АН

Коммунальщикам удалось устранить аварию на теплосетях в Пензе, из-за которой теплоснабжение было ограничено почти в 150 жилых домах. Об этом сообщили в мэрии города.

На время устранения порыва трубопровода компания "Пензтеплоснабжение" снизила параметры подачи теплоснабжения в 146 жилых помещениях. Известно, что сейчас авария устранена, идет заполнение системы теплоносителем.

Дома на время устранения неисправности не были отключены от центрального отопления - 58 были переключены на резервные сети, 88 находились на циркуляции по обратному трубопроводу с пониженными параметрами снабжения тепла. 

Сегодня утром в Пензе 2 градуса мороза, облачно, идет небольшой снег.

ЕЧ

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