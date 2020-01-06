В рождественскую ночь в Москве пойдет снег

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы и гостям столицы снег в рождественскую ночь. Более того, 7 января в городе также ожидается снежная погода.

Предполагается, что ночью температура воздуха опустится до минус 3 – минус 5 градусов, а днем составит около минус 1 – минус 3 градусов.

Снег пойдет во второй половине ночи на вторник и будет идти в течение всего дня. Никаких снегопадов в Москве не ожидается, однако землю немного припорошит. Ветер в Москве будет юго-западным с порывами 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится.