Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Депутат Госдумы Оксана Пушкина объяснила, почему она однозначно против изменения брачного возраста

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы Оксана Пушкина объяснила, почему она однозначно против изменения брачного возраста
Оксана Пушкина, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Согласно Семейному Кодексу, в настоящее время в России вступление в брак возможно с 18 лет. Но в исключительных случаях, при подтвержденном факте беременности девушки, ей могут разрешить выйти замуж в 16 лет, а в некоторых российских субъектах этот возраст снижен до 14 лет.

Министерство юстиции РФ планирует скорректировать брачный возраст

Министерство юстиции РФ планирует скорректировать брачный возраст

Оксана Пушкина привела несколько доводов, почему она против изменения брачного возраста:
Во -первых, "ни физически, ни морально, ни материально они в таком возрасте не могут и не готовы самостоятельно строить полноценную семью".
Во-вторых, "в случае снижения брачного возраста мы можем развязать руки педофилам".

"Я против изменения возраста вступления в брак. Моя позиция по этому вопросу однозначна и неизменна. Заключение брака означает наступление полной дееспособности граждан", - подчеркнула Пушкина.

Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак, уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

ИЧ

//картина дня

Наука

Почему России не подходит китайский путь экономического прорыва?

Почему России не подходит китайский путь экономического прорыва?

Какая связь между ростом ВВП и отношением государства к науке? В Китае вложения в науку привели к росту ВВП от 5 до 7 процентов в год. В России ВВП растет на 1-2%. Так можно ли нам догнать и перегнать Поднебесную?

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно отвечать «за базар» не придется…

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Она привела несколько доводов, почему не поддерживает идею изменения возраста…

//новости ан

Хореограф Илья Авербух рассказал, сколько платят известным фигуристам за выступления в новогодних спектаклях на льду. После завершения спортивной карьеры фигурист одним…

//новости ан

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно стала собственницей шикарной квартиры в Хамовниках. По оценке экспертов, квартира площадью 232 метра…

//новости ан

Новое поколение вертолётной техники должно иметь более высокие характеристики, и американцы этот тон задают. Мы должны обогнать американцев. Но именно сейчас у кого-то…

Маргарита Симоньян с любовью поздравила режиссера и актера Тиграна Кеосаяна, отца их троих детей, с днем рождения. Он "поет по утрам и играет на рояле за ужином"…

//новости ан

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана отменили в нескольких клубах США. На этом настаивали активисты, которые заявляли, что «джаз не должен использоваться…

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому…

В Сети уже давно появились слухи, что уже в этом году российское диппредставительство сможет возобновить работу в Украине. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила…

//новости ан

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования семье скончавшегося от рака врача-онколога Андрея Павленко. Андрея Николаевича Павленко…

//новости ан

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает вооружённого мужчину, который пытался пройти мимо охраны в областной Дом народного творчества. Там в этот момент находились десятки…

По мнению критиков, режиссер Федор Бондарчук снимает далеко не шедевры, да и над названиями своих творений сильно не «заморачивается». Вслед за «Притяжением» в прокате…

//новости ан

История с дочерью рэпера Тимати и модели Алены Шишковой, когда девочка засунула себе в рот палец ноги бабушки, может дойти до соцслужб. По крайне мере к ним взывают…

В Санкт-Петербурге умер известный хирург-онколог Андрей Павленко. Когда он узнал, что у него рак желудка, он боролся с болезнью и продолжал оперировать. А еще два года…

Жители Владимира пожаловались в Сети на мусорный коллапс во время праздников. Власти города забыли, что в России – Новый год и коммунальщики были не готовы к тому, что…

//новости ан

Сергей Шнуров всегда славился своими язвительными рифмами и став наставником шоу "Голос", он не мог не вспомнить историю с голосованием за дочку Алсу. Тем более, что…

Около трех десятков автомобилей частично провалились под лед в Приморье в нескольких метрах от берега на острове Русский. Сейчас на месте работают спасательные службы