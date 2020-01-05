Депутат Госдумы Оксана Пушкина объяснила, почему она однозначно против изменения брачного возраста

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5 января 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Оксана Пушкина, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Согласно Семейному Кодексу, в настоящее время в России вступление в брак возможно с 18 лет. Но в исключительных случаях, при подтвержденном факте беременности девушки, ей могут разрешить выйти замуж в 16 лет, а в некоторых российских субъектах этот возраст снижен до 14 лет.

Министерство юстиции РФ планирует скорректировать брачный возраст

Оксана Пушкина привела несколько доводов, почему она против изменения брачного возраста:

Во -первых, "ни физически, ни морально, ни материально они в таком возрасте не могут и не готовы самостоятельно строить полноценную семью".

Во-вторых, "в случае снижения брачного возраста мы можем развязать руки педофилам".

"Я против изменения возраста вступления в брак. Моя позиция по этому вопросу однозначна и неизменна. Заключение брака означает наступление полной дееспособности граждан", - подчеркнула Пушкина.

Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак, уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.