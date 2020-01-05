В Москве и соседних областях рождественские морозы не ожидаются

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5 января 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Православные верующие отмечают праздник Рождество 7 января. Завтра, 6 января, - Сочельник. Синоптики говорят, что рождественских морозов в Московском регионе и соседних областях в этом году не установится.



По прогнозу Росгидромета, на большей части территории России в канун Рождества установится аномально теплая погода. Даже в Якутии нет традиционных 40-градусных морозов. В этом регионе синоптики прогнозируют от минус 20 до минус 25 градусов мороза, а это на целых 20 градусов выше нормы для начала января в Якутии.

В европейской части страны температура воздуха на Рождество ожидается на 4-8 градусов выше нормы, в азиатской — на 10-16 градусов.

Интересно, какая погода будет на Крещение, 19 января.