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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Рождество на пороге: как правильно провести сочельник?

, 19:16 [ «Аргументы Недели», , шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рождество на пороге: как правильно провести сочельник?
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Совсем скоро православные всего мира встретят главный праздник – Рождество! Подготовка к Светлому Празднику занимает особенное место в душах и сердцах верующих. Говорят, как встретишь Рождество, так и будешь жить целый год. Действительно, а как же правильно встретить рождение Христа? Специально для «Аргументы Недели» советы от протоиерея Николая (приход Литва).

-Отец Николай, бытует много традиций, обычаев насчет встречи Рождества. Например, в сочельник нужно вести себя тихо, а в рождественскую ночь можно и повеселиться. 

-6 января наступит Рождественский сочельник. Последний день Рождественского поста, канун Рождества Христова. Это очень важный день. И думать о том, как и сколько блюд приготовить – второстепенно. Конечно, службы и пост Сочельника имеют ряд правил. Например, у меня часто спрашивают – как правильно поститься в Сочельник, до какого времени следует воздержаться от пищи? Пост следует держать до конца вечерни. Я говорю о церковной службе. Обычно, постимся мы до того момента, когда в центр храма вносится свеча и поется тропарь Рождеству Христову. Я даже не рассматриваю такой вариант, как не посещение службы. Если человек почитает рождение Спасителя, он здоров, он в доступе к храму, то быть на службе обязательно.

-Но бывают обстоятельства, когда человек не может присутствовать на службе. Как тогда быть? Что делать?

-Тогда следует сходить в храм на следующий день. А сочельник провести в большей строгости. Например, очень строгий пост. И молитва. Обязательна.

-Бытует мнение, что если встретишь Рождество на ночной службе, то это особое благословение и радость.

-Посетить ночную службу или утреннюю – выбирает сам человек. Тут нужно исходить из обстоятельств. Я понимаю, что человек может работать, может болеть, не иметь возможности отстоять полностью ночную службу. Смотрите по силам. Но я люблю ночные службы. Радость в том, что ночных служб мало. Немного более 60-ти в году. Видимо, радость духовная и душевная определяет ночные службы. Особенно в Рождество.

-Я уже говорила о традициях. Следует ли их так строго соблюдать? И как правильно вести себя, например, за рождественским столом?

-Нужно встречать с радостью. Конечно, сходить до Рождества на исповедь. Прощение – главное в жизни. Причастие обязательно. А потом уже садиться за праздничный стол с чистыми мыслями, душевной радостью. И желательно, чтобы рядом были близкие, дорогие люди. Совместное проведение праздника всегда объединяет людей, приносит радость. С грядущим праздником Рождества Христова! Пусть в ваших душах поселится мир и спокойствие! И пусть благодать Господа не оставит вас!

-Благодарю за беседу.

 

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