Прощание с онкологом Андреем Павленко состоится 6 января

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5 января 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Прощание с известным врачом-онкологом Андреем Павленко состоится в понедельник, 6 января, в Спасо-Преображенском Соборе. Начало прощания - в 13.15. Похоронят Андрея Павленко в тот же день на Киновеевском кладбище.

В Минздраве рассказали об умершем враче-онкологе Андрее Павленко: "За время работы он спас тысячи людей"

Дату и место похорон сообщила вдова доктора Анна Гегечкори.

Павленко умер 5 января. Два года назад он сам диагностировал у себя рак третьей степени, лечился все это время и оказывал помощь другим больным людям. Андрей Павленко был одинним из лучших хирургов-онкологов страны.

Глава Минздрава Вероника Скворцова уже выразила соболезнования семье онколога. Сотни людей присылают в соцсети соболезнования в связи со смертью Андрея Павленко.

"Андрей прожил, увы, короткую, но очень яркую жизнь. Память о нем будет жива в сердцах многих людей", "Анна, примите самые глубокие соболезнования! Держитесь!", "Мои соболезнования... как жаль...светлая память...", - пишут соболезнования на странице вдовы доктора в "Фейсбук".