"Джаз и война не совместимы", в США из-за активистов отменяют концерты саксофониста и доверенного лица Путина Игоря Бутмана

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5 января 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана отменили сразу в нескольких клубах США. На отмене настаивали активисты, которые заявляли, что «джаз не должен использоваться для оправдания тирании, угнетения и войны».

Дело в том, что Бутман является доверенным лицом Путина и поддерживал действия российских властей в Украине. Об этом сообщила организация Arts Against Aggression в своем Twitter.

В сообщении говорится, что выступления музыканта уже отменили клубы RegattaBar в Бостоне (штат Массачусетс) и Blue Llama Jazz в Анн-Арборе (штат Мичиган). С соответствующим призывом они выступили в адрес Центра исполнительских видов искусств в Майами-Дейде (штат Флорида).

Парадокс этой ситуации в том, что у Бутмана есть американский паспорт и при получении гражданства он давал клятву со словами: «… возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне США».