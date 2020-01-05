Профессор Хигир: Внешность Малахова обманчива, он очень одинок

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5 января 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Ведущий программ телеканала «Россия-1» Андрей Малахов. globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии Борис Хигир начинает разбор профессиональных и человеческих качеств знаковых людей российского телевидения. Первый – ведущий программ телеканала «Россия-1» Андрей Малахов.

Малахов Андрей Николаевич – родился 11 января 1972 года. Фамилия от древнееврейского имени «Малахий», что означает «Мой посланник». Хотя имя Андрей от древнегреческого «Андреас» означает «храбрый», «мужественный», «мужик», Малахов по натуре трусоват, не любит рисковать и весьма женственный. Это выражено и в певучем голосе, и в чертах поведения. В детстве был болезненным, избегал драк. Вообще характер противоречивый, сложный. Это тот случай, когда внешность весьма обманчива. Малахов - хороший актер. По отчеству Николаевич - «Защитник людей», действительно, в своих интервью выглядит очень отзывчивым и сопереживающим, но натура эгоистичная, самолюбивая. С виду компанейский, общительный, на самом деле очень скрытный человек, с комплексами, часто не уверенный в себе. С виду счастливый семьянин, отец, но весьма одинок. Внешне строгий начальник, может даже повысить голос на подчиненного, но никогда никого не уволит. Его как начальника никто всерьез и не воспринимает. Родился в год Крысы – это хитрость, расчетливость. Деньги умеет зарабатывать, но по большому счету не аналитик. Довольно скупой. Чувство юмора - среднее. Очень ранимый, брезгливый – особенно на нюх. Упрямый. По жизни приспособленец. По натуре сплетник. Абсолютно не самокритичный, нет и самоиронии. Прилюдно никогда не признается в ошибках. Однако хороший работник, исполнительный, трудолюбивый.

Лицо женственное. Круглый подбородок – хитрость, умение приспособиться, в частности к начальству. Прижатые уши – комплексы, неуверенность в себе.

Оценка профессиональных и человеческих качеств Андрея Малахова (по 10-бальной системе):

- Требовательность – 3

- Творческое начало - 4

- Чувство юмора - 4

- Дипломатичность - 4

- Общительность - 5

- Открытость - 3

- Эмоциональность - 9

- Ранимость - 8

- Самолюбие - 9

- Аналитический ум – 4

- Твердость характера – 3

- Упрямство - 10

- Умение приспосабливаться - 10

- Самостоятельность в решениях – 8

- Самокритичность – 1

- Способность пойти на риск - 2

- Исполнительность – 6

- Трудолюбие – 9

- Уверенность в себе - 3