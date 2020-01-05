Акула напала на дайвера в Австралии вблизи города Эсперанс

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5 января 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Австралии белая акула напала на дайвера. Мужчина от укуса морской хищницы погиб. Инцидент произошел в воскресенье, 5 января, днем около острова Калл, вблизи города Эсперанс.

Дайвер нырял возле своей лодки, когда на него напала акула. Хищница покусала мужчину на глазах его спутницы, которая сидела в лодке. Поиски тела погибшего дайвера продолжаются. Женщина госпитализирована в состоянии шока.

Спасательная служба штата Западная Австралия написала в Twitter о том, что сотрудники служб, отвечающих за рыболовство, в настоящее время совместно с полицией Западной Австралии участвуют в расследовании гибели дайвера от укуса акулы.