"Я не боюсь радикалов, скорее наоборот", Наталья Поклонская заявила, что готова поехать послом в Киев

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5 января 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети уже давно появились слухи, что уже в этом году российское диппредставительство сможет возобновить работу в Украине. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова поработать дипломатом Киеве



"Я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма", - сказала депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью КП.

Ранее в своем Telegram-канале она заявляла, что Россия и Украина неразрывно связаны между собой. «Для меня они являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь! Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. В конце концов дикая орда националистов должна понять, что время шабаша прошло — пора научиться уважать других, пора соблюдать законы и порядок», - написала Поклонская.