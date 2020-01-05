В Минздраве рассказали об умершем враче-онкологе Андрее Павленко:

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5 января 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Павленко, фото из соцсети

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования семье скончавшегося от рака врача-онколога Андрея Павленко. Андрея Николаевича Павленко не стало сегодня, 5 января. Глава Минздрава рассказала, что за время работы один из ведущих российских хирургов-онкологов Андрей Павленко спас не одну тысячу людей.

"Если вы смотрите это видео, значит я уже умер", скончался онколог Андрей Павленко, который сам два года боролся с раком

Последние два года онколог из Санкт-Петербурга сам боролся с онкологическим заболеванием и лечил и поддерживал других людей.

Вероника Скворцова направила соболезнования супруге Павленко Анне Павленко -Гегечкори, - передает RT. Глава Минздрава отметила, что "личный пример мужественной борьбы Павленко с тяжёлой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление".

"... я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения - не опускайте руки!

Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это!" - написал Андрей Павленко перед смертью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Павленко (@dr.pavlenko_cancerfund)1 Янв 2020 в 8:14 PST

Анна Гегечкори опубликовала на своей странице в Facebook последнюю семейную фотографию, сделанную 3 января.